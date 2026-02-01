Stage verger insectes et maladies du verger La Maison du Parc Saint-Brisson

Stage verger insectes et maladies du verger

La Maison du Parc 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-06-12 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Connaitre et identifier les principaux insectes du jardin et du verger amis ou ennemis ?

Comment diversifier les espaces de son jardin pour fournir les habitas aux insectes utiles et contrôler naturellement les insectes ravageurs ?

Comment favoriser la venue d’animaux utiles au verger oiseaux, chauve-souris, …

Une journée pratique pour l’observation, l’identification et la mise en oeuvre d’interventions pour ne plus utiliser de produits phytosanitaires.

Samedi 13 juin 2026 de 10h à 18h à la Maison du Parc (salle des Grands Lacs)

Inscription obligatoire par ce formulaire (https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/NPiDNGAgxoZcRrSP3zB8eDbA) , ou bien

✉par mail à l’adresse contact@parcdumorvan.org

☎par téléphone 03 86 78 79 57 à partir du 26 janvier (accueil téléphonique du lundi au vendredi)

Participation forfaitaire 5 € (chèque à l’ordre du Trésor public, ou bien espèces ou CB le jour-j à la Boutique de la Maison du Parc) .

La Maison du Parc 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage verger insectes et maladies du verger

L’événement Stage verger insectes et maladies du verger Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-01-28 par Maison du Tourisme PNRM