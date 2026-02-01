Stage verger insectes et maladies du verger La Maison du Parc Saint-Brisson
Stage verger insectes et maladies du verger La Maison du Parc Saint-Brisson samedi 28 février 2026.
Stage verger insectes et maladies du verger
La Maison du Parc 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-06-12 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Connaitre et identifier les principaux insectes du jardin et du verger amis ou ennemis ?
Comment diversifier les espaces de son jardin pour fournir les habitas aux insectes utiles et contrôler naturellement les insectes ravageurs ?
Comment favoriser la venue d’animaux utiles au verger oiseaux, chauve-souris, …
Une journée pratique pour l’observation, l’identification et la mise en oeuvre d’interventions pour ne plus utiliser de produits phytosanitaires.
Samedi 13 juin 2026 de 10h à 18h à la Maison du Parc (salle des Grands Lacs)
Inscription obligatoire par ce formulaire (https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/NPiDNGAgxoZcRrSP3zB8eDbA) , ou bien
✉par mail à l’adresse contact@parcdumorvan.org
☎par téléphone 03 86 78 79 57 à partir du 26 janvier (accueil téléphonique du lundi au vendredi)
Participation forfaitaire 5 € (chèque à l’ordre du Trésor public, ou bien espèces ou CB le jour-j à la Boutique de la Maison du Parc) .
La Maison du Parc 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage verger insectes et maladies du verger
L’événement Stage verger insectes et maladies du verger Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-01-28 par Maison du Tourisme PNRM