STAGES ACTIVITÉS ÉQUESTRES ET NATURE lieu-dit Mondine Cassagnabère-Tournas

Cassagnabère-Tournas

STAGES ACTIVITÉS ÉQUESTRES ET NATURE

lieu-dit Mondine LES COLLINES D’ÉPONA Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:30:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Les collines d’Epona vous attendent pour la saison estivale…

Un programme varié chaque jour, des effectifs limités pour plus d’encadrement, des propositions ludiques et sérieuses pour la découverte et le perfectionnement dans des disciplines équestres officielles Equifeel, Pony-Games, Equifun, Dressage, Obstacle, TREC, Balade, Spectacle équestre, Hippologie et théorie équestre, … de quoi passer un été inoubliable, et toujours dans le respect du bien-être animal .

/! Réservation obligatoire à l’avance.

Réduction famille/groupe possible sur demande.

Arrhes de 20% à verser au moment de la réservation, non remboursable en cas d’annulation sauf pour cause météo. 35 .

lieu-dit Mondine LES COLLINES D’ÉPONA Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The hills of Epona await you this summer…

L’événement STAGES ACTIVITÉS ÉQUESTRES ET NATURE Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-06-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE