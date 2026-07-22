Stages d’art du clown CAMPUS DES ASSOCIATIONS Vernon

Informations pratiques

Vernon

Stages d’art du clown

CAMPUS DES ASSOCIATIONS 2 Place Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-10-24 2026-12-05 2027-01-16 2027-02-13 2027-03-27 2027-05-08

Explorez votre propre comique, travaillez le lâcher-prise et l’expression corporelle. .

CAMPUS DES ASSOCIATIONS 2 Place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 75 75 84 29

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English : Stages d’art du clown

L’événement Stages d’art du clown Vernon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération