Stages d’art du clown CAMPUS DES ASSOCIATIONS Vernon
samedi 24 octobre 2026 · CAMPUS DES ASSOCIATIONS · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Stages d’art du clown
CAMPUS DES ASSOCIATIONS 2 Place Marcel Beaufour Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-24
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-10-24 2026-12-05 2027-01-16 2027-02-13 2027-03-27 2027-05-08
Explorez votre propre comique, travaillez le lâcher-prise et l’expression corporelle. .
CAMPUS DES ASSOCIATIONS 2 Place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 75 75 84 29
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English : Stages d’art du clown
L’événement Stages d’art du clown Vernon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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