Sète

STAGES DE BEACH VOLLEY ORGANISÉS PAR L’ARAGO DE SÈTE

Plage des fontaines Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 72 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-06

L’Arago Beach organise des stages d’initiation et de perfectionnement au Beach Volley à destination des licenciés mais aussi des débutants et des vacanciers de 6 à 20 ans qui séjournent à Sète.

L’Arago Beach organise des stages d’initiation et de perfectionnement au Beach Volley à destination des licenciés mais aussi des débutants et des vacanciers de 6 à 20 ans qui séjournent à Sète. Ils auront lieu du lundi au vendredi de 9h à 12h sur la ZAM, plage de la fontaine à Villeroy du 6 juillet au 21 Août. Les inscriptions sont ouvertes au 06 98 24 00 59. Les tarifs sont de 72€ la semaine ou 18€ par jour (réduction pour les licenciés de l’Arago).

2 tournois 3×3 seront également organisés le dimanche 19 juillet et le dimanche 16 août dans 4 catégories moins de 14 ans, loisirs, master féminin et masculin.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter.

A bientôt sur le sable .

Plage des fontaines Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 98 24 00 59 meynard.michel@gmail.com

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English :

Arago Beach offers introductory and advanced beach volleyball clinics for club members, beginners, and vacationers aged 6 to 20 who are staying in Sète.

L’événement STAGES DE BEACH VOLLEY ORGANISÉS PAR L’ARAGO DE SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-06-15 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE