STAGES DE BEACH VOLLEY ORGANISÉS PAR L’ARAGO DE SÈTE Sète
STAGES DE BEACH VOLLEY ORGANISÉS PAR L’ARAGO DE SÈTE Sète lundi 6 juillet 2026.
Sète
STAGES DE BEACH VOLLEY ORGANISÉS PAR L’ARAGO DE SÈTE
Plage des fontaines Sète Hérault
Tarif : 18 – 18 – 72 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-06
L’Arago Beach organise des stages d’initiation et de perfectionnement au Beach Volley à destination des licenciés mais aussi des débutants et des vacanciers de 6 à 20 ans qui séjournent à Sète.
L’Arago Beach organise des stages d’initiation et de perfectionnement au Beach Volley à destination des licenciés mais aussi des débutants et des vacanciers de 6 à 20 ans qui séjournent à Sète. Ils auront lieu du lundi au vendredi de 9h à 12h sur la ZAM, plage de la fontaine à Villeroy du 6 juillet au 21 Août. Les inscriptions sont ouvertes au 06 98 24 00 59. Les tarifs sont de 72€ la semaine ou 18€ par jour (réduction pour les licenciés de l’Arago).
2 tournois 3×3 seront également organisés le dimanche 19 juillet et le dimanche 16 août dans 4 catégories moins de 14 ans, loisirs, master féminin et masculin.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter.
A bientôt sur le sable .
Plage des fontaines Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 98 24 00 59 meynard.michel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Arago Beach offers introductory and advanced beach volleyball clinics for club members, beginners, and vacationers aged 6 to 20 who are staying in Sète.
L’événement STAGES DE BEACH VOLLEY ORGANISÉS PAR L’ARAGO DE SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-06-15 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
À voir aussi à Sète (Hérault)
- SOIREE RESTO LIVE AVEC SO LIKO Quartier de la Corniche Sète 19 juin 2026
- CONCERT BRESILIEN Sète 19 juin 2026
- CONCERT BIGA*RANX Sète 19 juin 2026
- EXPOSITION ÉTATS D’ÂME, ÉTATS D’HOM Sète 19 juin 2026
- COSMIC BANANA DISCO TECHNO Sète 19 juin 2026