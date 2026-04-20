Cholet

Stages de sports de plein air à Ribou été 2026

port de Ribou Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 210 – 210 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Durant les vacances d’été 2026, le centre d’initiation aux sports de plein air (CISPA) propose à vos enfants âgés de 8 à 16 ans, des stages de plein air au lac de RIBOU.

Les stages se déroulent du lundi au vendredi de 9h à 17h repas compris au sein de notre service de restauration. .

port de Ribou Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 60 info@cispa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stages de sports de plein air à Ribou été 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Choletais