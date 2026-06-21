STAGES DE THÉÂTRE ENFANTS ET ADOS Théâtre Chateaubriand Saint-Malo
lundi 6 juillet 2026 · Théâtre Chateaubriand · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
STAGES DE THÉÂTRE ENFANTS ET ADOS
Théâtre Chateaubriand 4 Rue de la Crosse Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Stages de théâtre pour enfants et ados avec Margot Réminiac, metteuse en scène et comédienne de la Compagnie Les Chapeliers.
Les débutants sont bienvenus !
Programme
À CHACUN.E SON ÉPOPÉE ! 10 h-12 h
En s’appuyant sur des récits de voyages (L’Odyssée, Jules Verne, Le livre de la jungle …) et à travers différents exercices d’improvisations, de développement de l’imaginaire, de travail émotionnel, les jeunes seront invités à explorer, inventer et jouer. Pour les 8-12 ans
IMMERSION DANS LA CRÉATION ! 14 h-16 h
Par le biais d’exercices d’improvisations, création d’un canevas servant de base de travail à l’écriture d’une pièce collective.
Les jeunes seront au cœur du processus de création, en découvrant toutes les facettes du métier de comédien. Pour les 13-17 ans .
Théâtre Chateaubriand 4 Rue de la Crosse Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61
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English :
L’événement STAGES DE THÉÂTRE ENFANTS ET ADOS Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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