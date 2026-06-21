STAGES DE THÉÂTRE ENFANTS ET ADOS Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

STAGES DE THÉÂTRE ENFANTS ET ADOS

Théâtre Chateaubriand 4 Rue de la Crosse Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Stages de théâtre pour enfants et ados avec Margot Réminiac, metteuse en scène et comédienne de la Compagnie Les Chapeliers.

Les débutants sont bienvenus !

Programme

À CHACUN.E SON ÉPOPÉE ! 10 h-12 h

En s’appuyant sur des récits de voyages (L’Odyssée, Jules Verne, Le livre de la jungle …) et à travers différents exercices d’improvisations, de développement de l’imaginaire, de travail émotionnel, les jeunes seront invités à explorer, inventer et jouer. Pour les 8-12 ans

IMMERSION DANS LA CRÉATION ! 14 h-16 h

Par le biais d’exercices d’improvisations, création d’un canevas servant de base de travail à l’écriture d’une pièce collective.

Les jeunes seront au cœur du processus de création, en découvrant toutes les facettes du métier de comédien. Pour les 13-17 ans .

Théâtre Chateaubriand 4 Rue de la Crosse Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

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English :

L’événement STAGES DE THÉÂTRE ENFANTS ET ADOS Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel