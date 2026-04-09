Stages de théâtre gratuits École de théâtre l’Éponyme Paris
Stages de théâtre gratuits École de théâtre l’Éponyme Paris samedi 9 mai 2026.
Durant 3 heures, vous apprendrez à comprendre et à contrôler les mécanismes de défense que déclenche la scène, à avoir de la présence, à écouter vos partenaires et à jouer un personnage sans anticiper ses réactions. Des techniques vous seront communiquées pour gérer vos émotions, capter rapidement l’attention du public et faire vivre des saynètes.
L’École de théâtre l’Éponyme dispense une Formation professionnelle de comédien pluridisciplinaire par des cours de théâtre, chant, danse, caméra, improvisation, diction, doublage et ateliers découvertes. L’École délivre un diplôme enregistré au rectorat de Paris et prépare ses élèves aux concours des conservatoires nationaux. Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée prochaine.
L’École de théâtre l’Éponyme à Paris propose des Stages de théâtre gratuits durant les vacances, dans le cadre de sa campagne de communication, offerts à raison de 1 stage/personne et dans la limite des places disponibles.
Du samedi 09 mai 2026 au jeudi 01 octobre 2026 :
gratuit
Le retrait des places a lieu 15 minutes avant le début du cours. Il est important d’arriver à l’heure car LES RETARDATAIRES NE SONT PAS ADMIS au stage. Une inscription à un stage gratuit vous inscrit automatiquement à la newsletter de l’école dont il est possible de se désinscrire à tout moment.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-02T01:59:59+02:00
Date(s) :
École de théâtre l’Éponyme 2 b passage Ruelle 75018 Paris
https://www.leponyme.fr/ +33143430551 leponyme@free.fr https://www.facebook.com/leponyme https://www.facebook.com/leponyme
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