Stages d’équitation Lieu-dit Montras Bretoncelles

Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles
Début : Lundi 2026-10-19
fin : 2026-10-30
2026-10-19 2026-10-26
Du 19 au 23 octobre stage à destination des enfants & ados.
Du 26 au 30 octobre stage à destination des adultes.
Informations complémentaires et inscriptions aux Écuries du Sagittaire. .
Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 08 99 60 03 ecuriedusagittaire@wanadoo.fr
