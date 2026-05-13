Stages d’Été 2026 Salles Saint-Roch PARIS

Chacun de ces stages aura lieu sur 5 jours, chaque jour de 14h à 18h :

– le premier se déroulera du lundi 6 au vendredi 10 juillet,

– le deuxième, du lundi 17 au vendredi 21 août, et

– le troisième, du lundi 24 au vendredi 28 août.

Ils seront menés par Jean-Noël Dahan, dans une agréable salle de répétition parisienne, à Paris intra muros.

Ils accueilleront chacun 10 participants maximum.

« Le principe est toujours le même : inventer, trouver des dispositifs dans lesquels chacun est à l’endroit de sa création.

Quel que soit son parcours (au-delà des divisions apparentes : professionnel, amateur, expérimenté, débutant, jeune, vieux, femme, homme, humain, animal…), l’important est de consentir à son désir de théâtre.

Les portes d’entrée sont multiples : vous avez peut-être envie de certains textes, d’improvisation, d’objets, de mouvements, d’être dirigé afin de jouer, vous êtes peut-être dans une situation de travail (un projet à préciser, un texte à écrire, un concours à préparer, une intuition à nourrir…), j’ai pour ma part mes obsessions du moment (des auteurs, des thèmes, des dispositifs de jeu…).

Reste le chemin parcouru ensemble, incompréhensible et évident, heureux et douloureux, tragique et super drôle. » (Jean-Noël Dahan)

Découvrir le premier stage : https://www.eclatsremanence.fr/service-page/stage-d-été-2026-juillet

Découvrir le deuxième stage : https://www.eclatsremanence.fr/service-page/stage-d-été-2026-août-3e-semaine

Découvrir le troisième stage : https://www.eclatsremanence.fr/service-page/stage-d-été-2026-août-4e-semaine

Éclats Rémanence organise trois stages de théâtre durant l’été 2026 !

Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

Du lundi 17 août 2026 au vendredi 21 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

payant

Pour la totalité du stage de juillet, soit 20 heures sur 5 jours : 275€.

Pour la totalité de l’un des deux stages d’août, soit 20 heures sur 5 jours : 300€.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T14:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-08-17T14:00:00+02:00_2026-08-17T18:00:00+02:00;2026-08-18T14:00:00+02:00_2026-08-18T18:00:00+02:00;2026-08-19T14:00:00+02:00_2026-08-19T18:00:00+02:00;2026-08-20T14:00:00+02:00_2026-08-20T18:00:00+02:00;2026-08-21T14:00:00+02:00_2026-08-21T18:00:00+02:00;2026-08-24T14:00:00+02:00_2026-08-24T18:00:00+02:00;2026-08-25T14:00:00+02:00_2026-08-25T18:00:00+02:00;2026-08-26T14:00:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00;2026-08-27T14:00:00+02:00_2026-08-27T18:00:00+02:00;2026-08-28T14:00:00+02:00_2026-08-28T18:00:00+02:00

Salles Saint-Roch 35 rue Saint-Roch 75001 PARIS

https://www.eclatsremanence.fr +33677118002 eclatsremanence@gmail.com https://www.facebook.com/eclats.remanence https://www.facebook.com/eclats.remanence https://twitter.com/eclatsremanence



Afficher la carte du lieu Salles Saint-Roch et trouvez le meilleur itinéraire

