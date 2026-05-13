Stages d’Été 2026 Salles Saint-Roch PARIS
Stages d’Été 2026 Salles Saint-Roch PARIS lundi 6 juillet 2026.
Chacun de ces stages aura lieu sur 5 jours, chaque jour de 14h à 18h :
– le premier se déroulera du lundi 6 au vendredi 10 juillet,
– le deuxième, du lundi 17 au vendredi 21 août, et
– le troisième, du lundi 24 au vendredi 28 août.
Ils seront menés par Jean-Noël Dahan, dans une agréable salle de répétition parisienne, à Paris intra muros.
Ils accueilleront chacun 10 participants maximum.
« Le principe est toujours le même : inventer, trouver des dispositifs dans lesquels chacun est à l’endroit de sa création.
Quel que soit son parcours (au-delà des divisions apparentes : professionnel, amateur, expérimenté, débutant, jeune, vieux, femme, homme, humain, animal…), l’important est de consentir à son désir de théâtre.
Les portes d’entrée sont multiples : vous avez peut-être envie de certains textes, d’improvisation, d’objets, de mouvements, d’être dirigé afin de jouer, vous êtes peut-être dans une situation de travail (un projet à préciser, un texte à écrire, un concours à préparer, une intuition à nourrir…), j’ai pour ma part mes obsessions du moment (des auteurs, des thèmes, des dispositifs de jeu…).
Reste le chemin parcouru ensemble, incompréhensible et évident, heureux et douloureux, tragique et super drôle. » (Jean-Noël Dahan)
Découvrir le premier stage : https://www.eclatsremanence.fr/service-page/stage-d-été-2026-juillet
Découvrir le deuxième stage : https://www.eclatsremanence.fr/service-page/stage-d-été-2026-août-3e-semaine
Découvrir le troisième stage : https://www.eclatsremanence.fr/service-page/stage-d-été-2026-août-4e-semaine
Éclats Rémanence organise trois stages de théâtre durant l’été 2026 !
Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 18h00
Du lundi 17 août 2026 au vendredi 21 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 18h00
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 18h00
payant
Pour la totalité du stage de juillet, soit 20 heures sur 5 jours : 275€.
Pour la totalité de l’un des deux stages d’août, soit 20 heures sur 5 jours : 300€.
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-08-28T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T14:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-08-17T14:00:00+02:00_2026-08-17T18:00:00+02:00;2026-08-18T14:00:00+02:00_2026-08-18T18:00:00+02:00;2026-08-19T14:00:00+02:00_2026-08-19T18:00:00+02:00;2026-08-20T14:00:00+02:00_2026-08-20T18:00:00+02:00;2026-08-21T14:00:00+02:00_2026-08-21T18:00:00+02:00;2026-08-24T14:00:00+02:00_2026-08-24T18:00:00+02:00;2026-08-25T14:00:00+02:00_2026-08-25T18:00:00+02:00;2026-08-26T14:00:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00;2026-08-27T14:00:00+02:00_2026-08-27T18:00:00+02:00;2026-08-28T14:00:00+02:00_2026-08-28T18:00:00+02:00
Salles Saint-Roch 35 rue Saint-Roch 75001 PARIS
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