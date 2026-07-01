Stages d’été pour les enfants de 3 à 15 ans ! art-exprim Paris

Informations pratiques

STAGE DESSIN-ARTS PLASTIQUES

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026

De 10h à 12h30

6-10 ans

« Voyage au coeur des écosystèmes » avec Pauline Bessières

Ce stage invite les enfants à explorer la nature comme un espace de formes, de matières et de transformations.

À partir d’éléments simples (une feuille, une texture, une trace ) ils seront amenés à observer, manipuler et déplacer ce qu’ils perçoivent. Le dessin devient un terrain d’expérimentation, où les images apparaissent peu à peu, par gestes, essais et superpositions.

Différentes pratiques se croiseront au fil des séances : crayons de couleur, collage, empreintes, techniques d’impression, modelage, assemblage, construction. Ces différentes techniques seront là pour chercher, tester, laisser surgir des formes inattendues.

Les paysages qui émergent ne sont pas donnés à l’avance : ils se construisent progressivement, entre observation et imagination. Des fragments se rencontrent, se transforment, jusqu’à faire naître des écosystèmes inventés.

Chaque enfant avancera à son rythme, expérimentera librement et pour développer un regard sensible sur les formes du vivant

Nous proposons un petit goûter, n’hésitez pas, tout de même, à fournir à votre enfant de quoi compléter.

STAGE DESSIN

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026

De 14h30 à 17h

11-15 ans

Stage Dessin :

« Découvertes de techniques » avec Naël Al Yafi

Un stage créatif !

Viens explorer un nouveau médium et tester différentes techniques de création en dessin : graphite, encre, feutres, aquarelle, textures, ombres, composition, paysage, vêtements, objets, anatomie, faune, flore… Tu pourras expérimenter, comprendre comment chaque outil transforme ton trait et développer ton propre style.

Nous proposons un petit goûter, n’hésitez pas, tout de même, à fournir un complément à votre enfant.

STAGE ÉVEIL ARTISTIQUE

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026

De 10h à 12h

3-5 ans

« Masques et Déguisements » avec Samiha Driss

Prêts à devenir des super-héros, des princesses ou des animaux rigolos ?

Pendant ce stage, les enfants de 3 à 5 ans fabriquent leurs masques et déguisements en laissant parler leur imagination !

Peinture, collage, plumes et paillettes seront au rendez-vous pour créer des costumes uniques… et finir en beauté avec un défilé plein de couleurs

Nous proposons un petit goûter, n’hésitez pas, tout de même, à fournir à votre enfant de quoi compléter.

Les Ateliers Marcadet vous proposent également des stages artistiques et créatifs sur le temps des vacances scolaires. Toujours encadrés par des artistes plasticien.ne.s, à destination des enfants et adolescent.e.s de tous niveaux, notre programmation se veut éclectique et adaptée à un jeune public qui a soif de créativité.

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

payant Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T01:59:59+02:00

Date(s) :

art-exprim 87 rue marcadet 75018 Paris



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