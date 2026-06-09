Vernon

Stages d’Été Voile et Kayak à Vernon

Rue Ogereau Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Le SPN Canoë-Kayak et le Yacht Club de Vernon s’associent pour proposer des stages sportifs sur l’eau durant les vacances scolaires. Une occasion idéale pour les jeunes de s’initier ou de se perfectionner tout en profitant de moments conviviaux en plein air !

Organisation et Horaires

Les stages se déroulent du lundi au vendredi avec deux formules au choix

– Formule Demi-journée Voile ou kayak, de 9h00 à 12h00.

– Formule Journée complète Voile et/ou kayak, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

À noter Les jeunes inscrits à la journée sont pris en charge le midi (le repas n’est pas compris, prévoir un pique-nique).

Au programme

– Cours collectifs encadrés par des moniteurs qualifiés.

– Découverte des milieux nautiques et perfectionnement technique.

– Ambiance chaleureuse et souvenirs garantis !

Informations & Inscriptions

Pour réserver votre place ou obtenir plus de renseignements, vous pouvez contacter directement les clubs

Yacht Club de Vernon (Voile)

– Contact Adeline au 06.52.74.08.09

– E-mail stages@yc-vernon.fr

– Site web yc-vernon.fr

SPN Canoë-Kayak

– Contact Coralie au 06.79.79.56.71

– Site web ckvernon.org ou canoekayakvernon.org .

Rue Ogereau Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 52 74 08 09 stages@yc-vernon.fr

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English : Stages d’Été Voile et Kayak à Vernon

L’événement Stages d’Été Voile et Kayak à Vernon Vernon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération