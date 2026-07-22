Stages d’improvisation CAMPUS DES ASSOCIATIONS Vernon
samedi 19 septembre 2026 · CAMPUS DES ASSOCIATIONS · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Stages d’improvisation
CAMPUS DES ASSOCIATIONS 2 Place Marcel Beaufour Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-11-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-03 2026-10-17 2026-11-23 2026-12-12
Libérez votre créativité, apprenez à répartir la parole et à réagir en direct ! .
CAMPUS DES ASSOCIATIONS 2 Place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 75 75 84 29
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English : Stages d’improvisation
L’événement Stages d’improvisation Vernon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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