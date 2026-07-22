Stages d’improvisation CAMPUS DES ASSOCIATIONS Vernon

Informations pratiques

Vernon

Stages d’improvisation

CAMPUS DES ASSOCIATIONS 2 Place Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-11-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-03 2026-10-17 2026-11-23 2026-12-12

Libérez votre créativité, apprenez à répartir la parole et à réagir en direct ! .

CAMPUS DES ASSOCIATIONS 2 Place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 75 75 84 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stages d’improvisation

L’événement Stages d’improvisation Vernon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération