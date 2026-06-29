STAGES ÉTÉ OLA FORM ET BIEN-ÊTRE Montpellier
STAGES ÉTÉ OLA FORM ET BIEN-ÊTRE Montpellier lundi 29 juin 2026.
Montpellier
STAGES ÉTÉ OLA FORM ET BIEN-ÊTRE
842 Rue de la Vieille Poste Montpellier Hérault
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08
Stage DU 29 JUIN AU 8 JUILLET *
Tout public Avec l’association OLA Form.
Stage DU 29 JUIN AU 8 JUILLET *
Tout public Avec l’association OLA Form.
LUNDI 29 JUIN:
De 11H À 12H.
Pilates Intermédiaire.
DE 12H30 À 13H30.
Stretching
DE 18H30 À 20H30.
M LT (Méthode de Libération des Tensions).
MARDI 30 JUIN
DE 11H À 12h.
Gym douce.
DE 15H À 17h30.
Mix bien-être (automassage, foam roller, MLT, stretching et relaxation).
MERCREDI 1er JUILLET:
DE 10H À 12H.
MLT (Méthode de Libération des Tensions).
DE 12H30 À 13h30.
Foam roller et Pilates.
JEUDI 2 JUILLET:
DE 11H À 12H.
Gym chaise.
DE 12H30 À 13h30.
Abdos fessiers et stretching.
LUNDI 6 JUILLET:
DE 10H30 À 11H30 .
Pilates Intermédiaire .
DE 12H30 À 13H30 .
Foam roller et Pilates.
MARDI 7 JUILLET:
DE 11H À 12H.
Gym douce.
DE 12H30 À 13h30 Stretching.
MERCREDI 8 JUILLET:
De 10 H À 12H.
MLT(Méthode de Libération des Tensions) .
DE 12H30 À 13H30 Abdos fessiers et stretching.
*voir conditions en ligne
Réservation obligatoire
Tarifs:
13 € 1h.
25 € les 2 h.
35 € les 3h.
45 € les 4h.
55 € les 6h.
65 € les 8 h.
95 € en illimité. .
842 Rue de la Vieille Poste Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 60 26 94 16
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English : STAGES ÉTÉ OLA FORM ET BIEN-ÊTRE
Workshop from June 29 to July 8 *
Open to the public. In partnership with the OLA Form association.
L’événement STAGES ÉTÉ OLA FORM ET BIEN-ÊTRE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT MONTPELLIER
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