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STAGES ÉTÉ OLA FORM ET BIEN-ÊTRE Montpellier

STAGES ÉTÉ OLA FORM ET BIEN-ÊTRE Montpellier lundi 29 juin 2026.

Adresse
842 Rue de la Vieille Poste
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
lundi 29 juin 2026
Tarif
13 13

Montpellier

STAGES ÉTÉ OLA FORM ET BIEN-ÊTRE

842 Rue de la Vieille Poste Montpellier Hérault

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08

Stage DU 29 JUIN AU 8 JUILLET *
Tout public Avec l’association OLA Form.
Stage DU 29 JUIN AU 8 JUILLET *
Tout public Avec l’association OLA Form.

LUNDI 29 JUIN:

De 11H À 12H.
Pilates Intermédiaire.

DE 12H30 À 13H30.
Stretching

DE 18H30 À 20H30.
M LT (Méthode de Libération des Tensions).

MARDI 30 JUIN

DE 11H À 12h.
Gym douce.

DE 15H À 17h30.
Mix bien-être (automassage, foam roller, MLT, stretching et relaxation).

MERCREDI 1er JUILLET:

DE 10H À 12H.
MLT (Méthode de Libération des Tensions).

DE 12H30 À 13h30.
Foam roller et Pilates.

JEUDI 2 JUILLET:

DE 11H À 12H.
Gym chaise.

DE 12H30 À 13h30.
Abdos fessiers et stretching.

LUNDI 6 JUILLET:

DE 10H30 À 11H30 .
Pilates Intermédiaire .

DE 12H30 À 13H30 .
Foam roller et Pilates.

MARDI 7 JUILLET:

DE 11H À 12H.
Gym douce.

DE 12H30 À 13h30 Stretching.

MERCREDI 8 JUILLET:

De 10 H À 12H.
MLT(Méthode de Libération des Tensions) .

DE 12H30 À 13H30 Abdos fessiers et stretching.

*voir conditions en ligne

Réservation obligatoire

Tarifs:
13 € 1h.
25 € les 2 h.
35 € les 3h.
45 € les 4h.
55 € les 6h.
65 € les 8 h.
95 € en illimité.   .

842 Rue de la Vieille Poste Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 60 26 94 16 

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English : STAGES ÉTÉ OLA FORM ET BIEN-ÊTRE

Workshop from June 29 to July 8 *
Open to the public. In partnership with the OLA Form association.

L’événement STAGES ÉTÉ OLA FORM ET BIEN-ÊTRE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT MONTPELLIER

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