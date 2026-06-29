Montpellier

STAGES ÉTÉ OLA FORM ET BIEN-ÊTRE

842 Rue de la Vieille Poste Montpellier Hérault

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08

Stage DU 29 JUIN AU 8 JUILLET *

Tout public Avec l’association OLA Form.

Stage DU 29 JUIN AU 8 JUILLET *

Tout public Avec l’association OLA Form.

LUNDI 29 JUIN:

De 11H À 12H.

Pilates Intermédiaire.

DE 12H30 À 13H30.

Stretching

DE 18H30 À 20H30.

M LT (Méthode de Libération des Tensions).

MARDI 30 JUIN

DE 11H À 12h.

Gym douce.

DE 15H À 17h30.

Mix bien-être (automassage, foam roller, MLT, stretching et relaxation).

MERCREDI 1er JUILLET:

DE 10H À 12H.

MLT (Méthode de Libération des Tensions).

DE 12H30 À 13h30.

Foam roller et Pilates.

JEUDI 2 JUILLET:

DE 11H À 12H.

Gym chaise.

DE 12H30 À 13h30.

Abdos fessiers et stretching.

LUNDI 6 JUILLET:

DE 10H30 À 11H30 .

Pilates Intermédiaire .

DE 12H30 À 13H30 .

Foam roller et Pilates.

MARDI 7 JUILLET:

DE 11H À 12H.

Gym douce.

DE 12H30 À 13h30 Stretching.

MERCREDI 8 JUILLET:

De 10 H À 12H.

MLT(Méthode de Libération des Tensions) .

DE 12H30 À 13H30 Abdos fessiers et stretching.

*voir conditions en ligne

Réservation obligatoire

Tarifs:

13 € 1h.

25 € les 2 h.

35 € les 3h.

45 € les 4h.

55 € les 6h.

65 € les 8 h.

95 € en illimité. .

842 Rue de la Vieille Poste Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 60 26 94 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : STAGES ÉTÉ OLA FORM ET BIEN-ÊTRE

Workshop from June 29 to July 8 *

Open to the public. In partnership with the OLA Form association.

L’événement STAGES ÉTÉ OLA FORM ET BIEN-ÊTRE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT MONTPELLIER