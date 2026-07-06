Stages été Plongez dans l’univers du cheval Le Mesnil-en-Vallée Mauges-sur-Loire
lundi 6 juillet 2026 · Le Mesnil-en-Vallée · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Stages été Plongez dans l’univers du cheval
Le Mesnil-en-Vallée Charlie la Pomme Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-27 2026-07-28 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28
Plongez dans l’univers du cheval dès 6 ans grâce à des stages d’équitation et de découverte du monde équestre.
L’association A quatre temps organise des stages d’été qui se déroulent sur le site de Charlie la Pomme, au Mesnil-en-Vallée. Ces sessions sont proposées à la demi-journée ou à la journée complète afin de permettre aux participants de s’immerger pleinement dans le quotidien d’une structure équestre.
Ces stages sont conçus pour initier et perfectionner les enfants en mettant l’accent sur la relation avec l’animal. Les participants découvrent concrètement le mode de vie des équidés et apprennent à effectuer les soins quotidiens nécessaires à leur bien-être. Les ateliers mettent également en avant l’apprentissage d’une communication adaptée pour mieux comprendre son poney ou son cheval.
Le programme propose des activités diversifiées et encadrées
– Des cours d’équitation et des sessions de jeux à poney
– Des balades en extérieur, qu’elles soient réalisées à pied ou montées
– Des temps dédiés à l’observation des animaux
– Des ateliers thématiques centrés sur la gestion et la compréhension de ses propres émotions grâce au contact du cheval .
Le Mesnil-en-Vallée Charlie la Pomme Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 11 25 07 aquatretemps@gmail.com
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English :
Immerse yourself in the world of horses starting at age 6 through horseback riding camps and programs that introduce you to the equestrian world.
L’événement Stages été Plongez dans l’univers du cheval Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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