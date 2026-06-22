Stages Peindre en Bretagne Rue Pasteur Saint-Pierre-Quiberon

Saint-Pierre-Quiberon

Stages Peindre en Bretagne

Rue Pasteur Accueil St Joseph Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:30:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Je vous propose une semaine de peinture en bord de mer en se reconnectant à soi-même et aux éléments, dans un esprit de lâcher prise. Nous travaillerons alternativement en salle et sur le motif pour une semaine de découverte de la presqu’île.

Vous allez explorer le paysage marin ( l’espace, l’eau, le ciel, les rochers, par la pratique de l’aquarelle en saisissant les lignes et les couleurs, les lumières et les contrastes… )

Des exercices seront proposés avec accompagnement personnalisé pour une semaine partagée dans une ambiance amicale et chaleureuse.

Les débutants sont bienvenus !

Hébergement possible sur place en demi pension ou pension complète, face à la mer avec jardin et atelier inclus.

Réservations à partir de maintenant !

Contactez moi en message privé.

Roselyne Sylvain .

Rue Pasteur Accueil St Joseph Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 4 70 03 70 50

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English :

L’événement Stages Peindre en Bretagne Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon