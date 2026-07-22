Stages robotique et programmation Maison de la Mutualité Vichy
lundi 24 août 2026 · Maison de la Mutualité · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Stages robotique et programmation
Maison de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
20€/séance d’1h30 si 2 séances, soit 3h = 36€ paiement sur place (espèces, chèques, CB)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 11:00:00
fin : 2026-08-27 16:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Stages de robotique et programmation sur une base de robot Lego WeDo, Mindstorms Inventor et EV3 et Lego Education Spike. Construire, programmer, tester et relever des défis.
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Maison de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes vichy.sciences.robotique@gmail.com
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English :
Robotics and programming workshops using Lego WeDo, Mindstorms Inventor, EV3, and Lego Education Spike robots. Build, program, test, and tackle challenges.
L’événement Stages robotique et programmation Vichy a été mis à jour le 2026-07-17 par Vichy Destinations
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