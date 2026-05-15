Montpellier

STAGES VACANCES 3 -12 ANS LE P’TIT CLUB

890 Rue Favre de Saint-Castor Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17 2026-08-24

Nous proposons des activités multisports pendant les vacances scolaires de la zone C, avec un accueil de 8h à 18h

Découvrez tous nos stages multisports et leurs programmes complets et diversifiés en amont des vacances concernées. Accessibles à les tous les enfants de 3 à 12 ans.

Encadrés par des éducateurs sportifs certifiés, vos enfants pourront découvrir des activités ludiques tels que le tennis, la gymnastique, le judo, le hockey, le rugby, la pelote, la boxe, le tir à l’arc, les activités tout ce qui roule , des activités sportives aquatiques…

Les ateliers sont adaptés à l’âge et au niveau de pratique sportive. Vos enfants s’épanouiront dans une ambiance conviviale et détendue.

Sur réservation .

890 Rue Favre de Saint-Castor Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 46 61 09 26 montpellier@leptitclub.fr

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English :

We offer multisport activities during the Zone C school vacations, from 8 a.m. to 6 p.m

L’événement STAGES VACANCES 3 -12 ANS LE P’TIT CLUB Montpellier a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT MONTPELLIER