Stages vacances multi activité Salle Spécialisée Los Sautaprats Nay
lundi 6 juillet 2026 · Salle Spécialisée Los Sautaprats · Nay
Informations pratiques
Nay
Stages vacances multi activité
Salle Spécialisée Los Sautaprats 5 allée Jean Barthet Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-21 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Durant toute la période estivale, l’association Los Sautaprats organise des stages de gymnastique et de trampoline destinés aux enfants à partir de 3 ans et aux jeunes.
Ces stages permettent aux participants de découvrir ou de perfectionner leur pratique dans un cadre convivial, sécurisé et adapté à tous les niveaux. Encadrées par des éducateurs qualifiés, les séances proposent différentes activités gymnastique, trampoline, parcours de motricité, jeux sportifs et ateliers collectifs.
Ouverts aux licenciés comme aux non-licenciés, ces stages constituent également un temps de découverte des activités proposées par l’association tout au long de l’année et participent au dynamisme de la vie locale pendant l’été.
L’inscription aux stages est obligatoire. Le dossier d’inscription est disponible sur le site de l’association ou peut être retiré directement à la salle. .
Salle Spécialisée Los Sautaprats 5 allée Jean Barthet Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 58 90 97 contact@sautaprats.fr
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English : Stages vacances multi activité
L’événement Stages vacances multi activité Nay a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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