Stages vacances multi activité Salle Spécialisée Los Sautaprats Nay

Informations pratiques

Nay

Stages vacances multi activité

Salle Spécialisée Los Sautaprats 5 allée Jean Barthet Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-21 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Durant toute la période estivale, l’association Los Sautaprats organise des stages de gymnastique et de trampoline destinés aux enfants à partir de 3 ans et aux jeunes.

Ces stages permettent aux participants de découvrir ou de perfectionner leur pratique dans un cadre convivial, sécurisé et adapté à tous les niveaux. Encadrées par des éducateurs qualifiés, les séances proposent différentes activités gymnastique, trampoline, parcours de motricité, jeux sportifs et ateliers collectifs.

Ouverts aux licenciés comme aux non-licenciés, ces stages constituent également un temps de découverte des activités proposées par l’association tout au long de l’année et participent au dynamisme de la vie locale pendant l’été.

L’inscription aux stages est obligatoire. Le dossier d’inscription est disponible sur le site de l’association ou peut être retiré directement à la salle. .

Salle Spécialisée Los Sautaprats 5 allée Jean Barthet Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 58 90 97 contact@sautaprats.fr

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English : Stages vacances multi activité

L’événement Stages vacances multi activité Nay a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay