Stages Yoga Iyengar débutants et intermédiaires Centre Yoga Raspail Paris
samedi 19 septembre 2026 · Centre Yoga Raspail · Paris
Informations pratiques
Cette méthode d’enseignement porte le nom du
Maître B.K.S Iyengar. Elle est basée principalement sur l’étude posturale (asanas), les techniques respiratoires (pranayama), et la relaxation profonde (savasana). Elle est accessible à tous,
quels que soient l’âge et la condition physique. Cette méthode se caractérise
par l’attention portée sur l’alignement de différentes parties du corps dans
l’espace, l’organisation des postures en séquences et l’emploi de supports
(sangles, briques, couvertures, chaises…).
Exécuté
correctement, le yoga IYENGAR ne cause pas de dommages et améliore la
condition physique ; beaucoup d’élèves constatent que leurs
difficultés physiques décroissent avec l’amélioration de leur alignement. En
cas de maladie ou de problème physique, il est nécessaire de l’indiquer au
début du cours : l’enseignant modifiera et ajustera les postures afin de
mieux répondre à la condition de l’élève.
Le yoga est une activité
physique et mentale susceptible d’offrir quelque chose à chacun.
« Chaque posture vous enseigne l’art du silence », B.K.S Lyengar. Paix intérieure.
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h30 à 17h30
Le samedi 20 mars 2027
de 14h30 à 17h30
payant
50 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:30:00+02:00
fin : 2027-03-20T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T14:30:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00;2027-03-20T14:30:00+02:00_2027-03-20T17:30:00+02:00
Centre Yoga Raspail 5, rue Stanislas 75006 Paris
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