Stand Cyanotype Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris

Venez tester le cyanotype, ce prodédé photographique ancien avec Edward !

Le stand sera accessible tout l’après-midi de 14h30 à 18h.

« Un Jardin dans la Ville » et arrêtez vous quand vous le souhaitez pour réaliser votre œuvre poétique et repartez avec !

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers ! qui sera exceptionnellement ouverte ce dimanche au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Et si vous immortalisiez les plantes en bleu cyan ?

Le dimanche 14 juin 2026

de 14h30 à 18h00

gratuit sous condition

Participation libre sur place.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T14:30:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00

Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers 5, boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org



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