Stand Cyanotype Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris
Stand Cyanotype Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris dimanche 14 juin 2026.
Venez tester le cyanotype, ce prodédé photographique ancien avec Edward !
Le stand sera accessible tout l’après-midi de 14h30 à 18h.
« Un Jardin dans la Ville » et arrêtez vous quand vous le souhaitez pour réaliser votre œuvre poétique et repartez avec !
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers ! qui sera exceptionnellement ouverte ce dimanche au sein du tiers-lieu Bercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Et si vous immortalisiez les plantes en bleu cyan ?
Le dimanche 14 juin 2026
de 14h30 à 18h00
gratuit sous condition
Participation libre sur place.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T14:30:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00
Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers 5, boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org
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