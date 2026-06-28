Stand de maquillage kumadori : devenez un acteur de kabuki !, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Musée départemental des Arts asiatiques de Nice · Nice
Informations pratiques
Stand de maquillage kumadori : devenez un acteur de kabuki ! Samedi 19 septembre, 14h00 Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Alpes-Maritimes
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Explorez le patrimoine autrement !
Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous.
Style de maquillage spectaculaire, le kumadori est une des caractéristiques les plus connues du théâtre kabuki. Utilisant des couleurs symboliques, il permet d’indiquer la personnalité, la nature, ou l’intention d’un personnage. Faites votre choix et préparez votre pause photo !
Musée départemental des Arts asiatiques de Nice 405 promenade des Anglais, 06200 Nice Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.04.55.20 https://maa.departement06.fr/musee-des-arts-asiatiques-13422.html Musée départemental consacré aux cultures et aux arts asiatiques Tram (Ligne 2) : arrêt Parc Phoenix ; arrêts de bus et parkings à proximité
Explorez le patrimoine autrement !
© Alpes-Maritimes, musée départemental des arts asiatiques, 2026
À voir aussi à Nice (Alpes-Maritimes)
- Sommet Prime Aligner Nice 10 septembre 2026
- Formation: Conter pour les Bébés. Isabelle Pozzi. Hulotte Formation, Studio Antipodes, Nice 10 septembre 2026
- Base logistique Championnats du Monde IronMan 70.3 Port de Nice Nice 12 septembre 2026
- Ironman France Nice 70.3 Nice 12 septembre 2026
- Nord Sloane Capital Summits: Riviera 2026 BP1655 Nice 14 septembre 2026