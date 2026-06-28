Stand de maquillage kumadori : devenez un acteur de kabuki !, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice

Informations pratiques

Stand de maquillage kumadori : devenez un acteur de kabuki ! Samedi 19 septembre, 14h00 Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Alpes-Maritimes

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Explorez le patrimoine autrement !

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous.

Style de maquillage spectaculaire, le kumadori est une des caractéristiques les plus connues du théâtre kabuki. Utilisant des couleurs symboliques, il permet d’indiquer la personnalité, la nature, ou l’intention d’un personnage. Faites votre choix et préparez votre pause photo !

Musée départemental des Arts asiatiques de Nice 405 promenade des Anglais, 06200 Nice Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.04.55.20 https://maa.departement06.fr/musee-des-arts-asiatiques-13422.html Musée départemental consacré aux cultures et aux arts asiatiques Tram (Ligne 2) : arrêt Parc Phoenix ; arrêts de bus et parkings à proximité

Explorez le patrimoine autrement !

© Alpes-Maritimes, musée départemental des arts asiatiques, 2026