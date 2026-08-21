Stand de réparation à vélo à la Foire aux associations, Palacium, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 13 septembre 2026 · Palacium · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Stand de réparation à vélo à la Foire aux associations Dimanche 13 septembre, 13h30 Palacium Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T13:30:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T13:30:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
À l’occasion de la foire aux associations, profitez de cette belle journée pour venir réparer votre vélo sur le stand des Jantes du Nord, des réparateurs vélo professionnels.
Le dimanche 13 septembre 2026 de 13h30 à 18h.
Parvis du Palacium , côté Avenue du Pont de Bois
9 crénaux disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26
Palacium 2 Rue Breughel, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]
Réparez votre vélo à l’occasion de la foire aux associations, le 13 septembre 2026 sur le Parvis du Palacium, côté Avenue du Pont de Bois.
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