Stand d’information des Journées européennes du patrimoine, Place du château, Strasbourg

Informations pratiques

Stand d’information des Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Place du château Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La ville de Strasbourg tiendra un stand pendant les deux jours des Journées européennes du patrimoine.

Programme, renseignements et conseils en continu sur la place du Château.

Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.

La ville de Strasbourg tiendra un stand pendant les deux jours des Journées européennes du patrimoine.

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