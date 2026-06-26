Stand plancton du CPIE Batz-sur-Mer
Stand plancton du CPIE Batz-sur-Mer vendredi 7 août 2026.
Batz-sur-Mer
Stand plancton du CPIE
Parking plage Valentin Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Stand plancton du CPIE
De 10h à12h sur le parking de la plage Valentin .
Parking plage Valentin Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96
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English :
L’événement Stand plancton du CPIE Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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