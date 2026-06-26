Batz-sur-Mer

Stand plancton du CPIE

Parking plage Valentin Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Stand plancton du CPIE

De 10h à12h sur le parking de la plage Valentin .

Parking plage Valentin Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96

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English :

L’événement Stand plancton du CPIE Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44