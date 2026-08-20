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Stand rallye-photo, Musée de la Chartreuse, Douai

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Chartreuse · Douai

Stand rallye-photo, Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Chartreuse
Adresse
130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France
Ville
59500 Douai
Département
Nord

Stand rallye-photo Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée de la Chartreuse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le musée dans ses moindres recoins ! Nous vous mettons au défi de retrouver quelques détails architecturaux de la Chartreuse. Goodies à gagner.

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).
Le musée dans ses moindres recoins ! Nous vous mettons au défi de retrouver quelques détails architecturaux de la Chartreuse. Goodies à gagner.

©Ville de Douai

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