Stand rallye-photo, Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Stand rallye-photo Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée de la Chartreuse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le musée dans ses moindres recoins ! Nous vous mettons au défi de retrouver quelques détails architecturaux de la Chartreuse. Goodies à gagner.

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).

Le musée dans ses moindres recoins ! Nous vous mettons au défi de retrouver quelques détails architecturaux de la Chartreuse. Goodies à gagner.

©Ville de Douai