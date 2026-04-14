Stand Tir à l’arc, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

Stand Tir à l’arc Samedi 25 avril, 14h00 Site de la Porte aux Boules Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Les membres de l’Archerie Club de Gravelines vous proposent une initiation au tir à l’arc, démonstration, sensibilisation pour les enfants comme pour les adultes.

Site de la Porte aux Boules rue de dunkerque gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]

Initiation au tir à l’arc Sport Initiation

Ville de Gravelines