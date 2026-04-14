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Stand Tir à l’arc, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

Stand Tir à l’arc, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

Stand Tir à l’arc, Site de la Porte aux Boules, Gravelines samedi 25 avril 2026.

Lieu : Site de la Porte aux Boules

Adresse : rue de dunkerque gravelines

Ville : 59820 Gravelines

Département : Nord

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Accès libre

Stand Tir à l’arc Samedi 25 avril, 14h00 Site de la Porte aux Boules Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Les membres de l’Archerie Club de Gravelines vous proposent une initiation au tir à l’arc, démonstration, sensibilisation pour les enfants comme pour les adultes.

Site de la Porte aux Boules rue de dunkerque gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]
Initiation au tir à l’arc Sport Initiation

Ville de Gravelines

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