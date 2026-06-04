Stand-Up ‘Enchanté, moi c’est Enzo’ Enzo Leminet Salle du plateau de la Justice Épinal

Épinal

Stand-Up ‘Enchanté, moi c’est Enzo’ Enzo Leminet

Salle du plateau de la Justice 6 avenue du Président Kennedy Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Tu ne connais pas encore Enzo ?

Mais tu vas adorer !

Enzo monte sur scène pour la première fois à Épinal avec son spectacle Enchanté, moi c’est Enzo et crois-nous, ça vaut le déplacement.

Son truc ? Raconter les petites choses du quotidien les galères, les trucs absurdes, les moments où on se dit mais c’est vraiment ma vie ça ? , avec une sincérité tellement désarmante que tu vas passer de je le connais pas à il parle de moi en cinq minutes.

Auto-dérision, anecdotes qui partent en vrille, humour du quotidien, une heure où tu ris, tu te reconnais et tu rentres chez toi en te disant que finalement, être Personne… c’est pas si mal.

Ouverture des Portes à 20h00 · Spectacle à 20h30

HelloAsso · 12€ · Early bird 10€ (30 premières places)Tout public

12 .

Salle du plateau de la Justice 6 avenue du Président Kennedy Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 64 65 64 68

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English :

You don’t know Enzo yet?

You’re going to love it!

Enzo takes to the stage for the first time in Épinal with his show Enchanté, moi c’est Enzo , and believe us, it’s worth the trip.

What’s his thing? Telling the little things of everyday life: the difficulties, the absurdities, the moments when you think is this really my life? , with such disarming sincerity that you go from I don’t know him to he’s talking about me in five minutes.

Self-deprecating, anecdotes that get out of hand, everyday humor, an hour where you laugh, recognize yourself and go home thinking that being a nobody? isn’t so bad after all.

Doors open at 8:00 p.m. Show at 8:30 p.m

HelloAsso 12? Early bird 10? (first 30 seats)

L’événement Stand-Up ‘Enchanté, moi c’est Enzo’ Enzo Leminet Épinal a été mis à jour le 2026-06-04 par OT EPINAL ET SA REGION