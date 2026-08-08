Informations pratiques

Sarrebourg

Stand-up Le Golry Comedy Club

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

3 humoristes et un micro ! L’humoriste Laurine Defrance, créatrice et programmatrice du Golry Comedy Club, qui fait rire les strasbourgeois(es) depuis plus de 4 ans, invite ses amis humoristes à partager cette soirée avec vous. Au programme 3 humoristes se succèderont derrière le micro pour vous offrir leurs histoires de vies, leurs doutes, leurs failles, mais surtout leurs blagues ! La salle est accessible aux PMR. Un spectacle proposé par Chaque jour est une fête. La réservation en ligne est ouverte.Tout public

4 .

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

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English :

Three comedians and a microphone! Comedian Laurine Defrance, founder and programmer of the Golry Comedy Club—which has been making the people of Strasbourg laugh for over four years—invites her comedian friends to share this evening with you. On the program: Three comedians will take turns behind the mic to share their life stories, their doubts, their flaws—but above all, their jokes! The venue is accessible to people with disabilities. A show presented by Chaque jour est une fête. Online reservations are now open.

L’événement Stand-up Le Golry Comedy Club Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD