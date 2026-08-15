STAND UP MAGIC STUDIO 55 Toulouse
samedi 28 novembre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
STAND UP MAGIC
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 21:00:00
fin : 2026-11-28 22:30:00
Date(s) :
2026-11-28
“Stand Up Magic” est un spectacle familial qui mêle magie, mentalisme et humour, accessible à tous les âges dès 5 ans.
Nicolas y fait participer le public avec bienveillance et spontanéité, invitant petits et grands à vivre des moments de rêve et d’émotion sur scène.
Le clou du spectacle il y revisite le numéro qui lui a permis d’atteindre la finale d’America’s Got Talent, un moment fort qui laisse toujours le public sans voix. 26 .
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie hello@studio-55.fr
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English :
Stand Up Magic is a family-friendly show that combines magic, mentalism, and humor, suitable for all ages 5 and up.
L’événement STAND UP MAGIC Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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