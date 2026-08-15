STAND UP MAGIC STUDIO 55 Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

STAND UP MAGIC

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 21:00:00

fin : 2026-11-28 22:30:00

Date(s) :

2026-11-28

“Stand Up Magic” est un spectacle familial qui mêle magie, mentalisme et humour, accessible à tous les âges dès 5 ans.

Nicolas y fait participer le public avec bienveillance et spontanéité, invitant petits et grands à vivre des moments de rêve et d’émotion sur scène.

Le clou du spectacle il y revisite le numéro qui lui a permis d’atteindre la finale d’America’s Got Talent, un moment fort qui laisse toujours le public sans voix. 26 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie hello@studio-55.fr

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English :

Stand Up Magic is a family-friendly show that combines magic, mentalism, and humor, suitable for all ages 5 and up.

L’événement STAND UP MAGIC Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE