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STAND UP MAGIC STUDIO 55 Toulouse

samedi 28 novembre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
STUDIO 55
Adresse
55 Avenue Louis Breguet
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
26 26 26 Tarif de base plein tarif

Toulouse

STAND UP MAGIC

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 21:00:00
fin : 2026-11-28 22:30:00

Date(s) :
2026-11-28

“Stand Up Magic” est un spectacle familial qui mêle magie, mentalisme et humour, accessible à tous les âges dès 5 ans.
Nicolas y fait participer le public avec bienveillance et spontanéité, invitant petits et grands à vivre des moments de rêve et d’émotion sur scène.

Le clou du spectacle il y revisite le numéro qui lui a permis d’atteindre la finale d’America’s Got Talent, un moment fort qui laisse toujours le public sans voix. 26  .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie   hello@studio-55.fr

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English :

Stand Up Magic is a family-friendly show that combines magic, mentalism, and humor, suitable for all ages 5 and up.

L’événement STAND UP MAGIC Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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