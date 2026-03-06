Stand-up ! Samva show rue de strasbourg Chalon-sur-Saône

Stand-up ! Samva show

rue de strasbourg Le bab Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Soirée stand-up !

Préparez-vous pour 1h30 de rires non-stop avec 6 humoristes prêts à tout pour vous faire passer une soirée mémorable !

Entracte prévue pour reprendre votre souffle (et votre verre).

Début du show 19h30

Merci d’arriver 15 minutes avant le début pour vous installer tranquillement.

Ambiance conviviale, blagues inédites et bonne humeur garanties !

Ramenez vos amis, votre famille, vos collègues… plus on est nombreux, plus on rit.

On vous attend pour une soirée pleine de punchlines et de surprises ! .

