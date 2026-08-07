Starmania L’opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon Salle des Fêtes Baccarat
samedi 24 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Baccarat
Informations pratiques
Baccarat
Starmania L’opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon
Salle des Fêtes Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Starmania, l’Opéra Rock de Michel Berger & Luc Plamondon débarque à Baccarat pour une soirée 100% live qui promet de faire vibrer la salle des fêtes ! Redécouvrez les titres mythiques qui ont marqué des générations Le monde est stone, SOS d’un terrien en détresse… et bien d’autres.
Réservation en ligne. Tarif: 10€ par personne.Tout public
10 .
Salle des Fêtes Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35
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English :
Starmania, the rock opera by Michel Berger & Luc Plamondon, is coming to Baccarat for a 100% live show that promises to get the ballroom rocking! Rediscover the legendary songs that have left their mark on generations: “Le monde est stone,” “SOS d’un terrien en détresse,” and many more.
Book online. Price: 10? per person.
L’événement Starmania L’opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon Baccarat a été mis à jour le 2026-08-03 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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