Starmania L’opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon Salle des Fêtes Baccarat

Informations pratiques

Baccarat

Starmania L’opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon

Salle des Fêtes Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Starmania, l’Opéra Rock de Michel Berger & Luc Plamondon débarque à Baccarat pour une soirée 100% live qui promet de faire vibrer la salle des fêtes ! Redécouvrez les titres mythiques qui ont marqué des générations Le monde est stone, SOS d’un terrien en détresse… et bien d’autres.

Réservation en ligne. Tarif: 10€ par personne.Tout public

10 .

Salle des Fêtes Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

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English :

Starmania, the rock opera by Michel Berger & Luc Plamondon, is coming to Baccarat for a 100% live show that promises to get the ballroom rocking! Rediscover the legendary songs that have left their mark on generations: “Le monde est stone,” “SOS d’un terrien en détresse,” and many more.

Book online. Price: 10? per person.

L’événement Starmania L’opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon Baccarat a été mis à jour le 2026-08-03 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS