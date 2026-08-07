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AGENDA · Baccarat

Starmania L’opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon Salle des Fêtes Baccarat

samedi 24 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Baccarat

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Avenue de Lachapelle
Ville
54120 Baccarat
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Baccarat

Starmania L’opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon

Salle des Fêtes Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Starmania, l’Opéra Rock de Michel Berger & Luc Plamondon débarque à Baccarat pour une soirée 100% live qui promet de faire vibrer la salle des fêtes ! Redécouvrez les titres mythiques qui ont marqué des générations Le monde est stone, SOS d’un terrien en détresse… et bien d’autres.
Réservation en ligne. Tarif: 10€ par personne.Tout public
10  .

Salle des Fêtes Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35 

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English :

Starmania, the rock opera by Michel Berger & Luc Plamondon, is coming to Baccarat for a 100% live show that promises to get the ballroom rocking! Rediscover the legendary songs that have left their mark on generations: “Le monde est stone,” “SOS d’un terrien en détresse,” and many more.
Book online. Price: 10? per person.

L’événement Starmania L’opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon Baccarat a été mis à jour le 2026-08-03 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS

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