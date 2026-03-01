Starmania Théâtre de Mâcon Mâcon

Starmania

Théâtre de Mâcon 1511 Av. Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-03-23 17:00:00

fin : 2026-03-23

2026-03-23 2026-05-22

Starmania clôturera l’année de travail et de création avec un bonus en cette année des 10 ans de l’EPAS.

Chaque année, l’école mâconnaise propose en effet une comédie musicale de renom au grand public. En 2026, c’est l’opéra-rock de Luc Plamondon et Michel Berger qui est revisité par les artistes étudiants en formation pro de l’EPAS et l’EPAS Junior. Ils se produiront sur la scène du grand théâtre scène nationale de Mâcon… avec, pour marquer le 10 ans de l’EPAS, des musiciens professionnels en live !

En première partie, la comédie musicale Mamma Mia, interprétée par les adultes des cours loisirs de l’EPAS, fera danser le public sur les musiques d’Abba, et le samedi après-midi, Le Roi Lion sera revisité par les enfants et ados.

29 artistes sur scène et des musiciens professionnels en live

Les 19 étudiants de la formation professionnelle de l’EPAS et les 10 jeunes de l’EPAS Junior interprèteront cette comédie musicale mythique, sous la direction artistique de Stéphanie Freyer, directrice de l’école et chorégraphe. Et pour les 10 ans de l’école, cinq musiciens professionnels joueront en live les standards de ce spectacle incontournable !

Le travail des chansons, chorégraphies et des scènes théâtrales a été confié à tous les professeurs de l’EPAS Isabelle Gorsse, Olivier Marcaud, Margot Couturier, Mélanie Guth, Romain Quigrat, Mathilde Cribier.

Starmania, un scenario visionnaire

Dans la mégalopole oppressante de Monopolis, où la vie n’existe qu’à travers les écrans et les néons, le milliardaire autoritaire Zéro Janvier tente de s’emparer du pouvoir total aux côtés de l’ancienne icône Stella Spotlight.

Face à cette élite, le gang des Étoiles Noires, mené par le rebelle Johnny Rockfort et la manipulatrice Sadia, sème le chaos pour exister, tandis que la serveuse Marie-Jeanne observe avec mélancolie la quête de gloire désespérée de Ziggy et de l’animatrice Cristal. Entre attentats, amours impossibles et soif de célébrité, leurs destins s’entrecroisent et s’effondrent dans une tragédie urbaine où le rêve d’être une star finit par consumer l’humanité de chacun.

Écrit il y a plus de 45 ans, cet opéra-rock est d’une actualité troublante. À l’heure des réseaux sociaux, de l’intelligence artificielle et de l’urgence climatique, l’univers de Monopolis résonne plus que jamais. Présenter Starmania en 2026, c’est interroger notre rapport à l’image, la solitude urbaine et le désir de gloire qui consument parfois la jeunesse.

Chaque interprète devra trouver la vérité organique de son personnage au-delà de la performance vocale pour présenter au public une version de Starmania unique, comme une co-création avec les étudiants, professeurs et musiciens.

Première partie Mamma mia

Les adultes des cours loisirs présenteront un extrait de la légendaire comédie musicale d’Abba ambiance et joie assurées pour commencer la soirée !

Ils ont été accompagnés toute l’année par Stéphanie Freyer en danse jazz & claquettes, Stéphanie Freyer et Izia Bernard en danse inclusive, Estelle Bernigal en théâtre & mise en scène et Isabelle Gorsse en chant.

Synopsis

Sur une île grecque paradisiaque, Sophie cherche à découvrir l’identité de son père pour qu’il l’accompagne à son mariage. Elle invite alors secrètement deux anciens amants de sa mère, Donna, qui voient leur passé ressurgir vingt ans après. Quiproquos et émotions s’enchaînent dans une célébration festive de l’amour et de l’amitié.

En pratique vendredi 22/05

Buvette et snack dès 18h et à l’entracte.

Billetterie dès le 1er mars 2026 (nombre de places limité).

Possibilité d’utiliser le Pass’Culture

Groupes (+10 personnes) et CE réservation en direct auprès de l’EPAS pour bénéficier du tarif réduit

Possibilité d’acheter des billets sur place à partir de 19h (sous réserve de disponibilités).

Les plus jeunes jouent Le Roi Lion le samedi après-midi

Inspirée du dessin animé éponyme, la comédie musicale Le Roi Lion sera jouée par les enfants et ados des cours de comédie musicale et de danse jazz loisirs de l’EPAS le samedi après-midi. Ils seront accompagnés par l’orchestre Ru’tagada dirigé par Séverine Freyer, avec ses élèves percussionnistes de Montmerle-sur-Saône et Saint-Didier sur Chalaronne. Les adultes des cours de comédie musicale et danse inclusive viendront également soutenir ce spectacle réunissant pas moins de 50 enfants et ados, et conçu par Stéphanie Freyer (danse jazz), Stéphanie Freyer et Izia Bernard (danse inclusive), Estelle Bernigal (théâtre & mise en scène) et Isabelle Gorsse (chant).

En pratique

Durée environ 45 minutes. .

Théâtre de Mâcon 1511 Av. Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@epas.pro

