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STARSEED’Z, Le SAX, Achères

samedi 22 mai 2027 · Le SAX · Achères

STARSEED’Z, Le SAX, Achères

Informations pratiques

Début
samedi 22 mai 2027
Fin
samedi 22 mai 2027
Lieu
Le SAX
Adresse
2 Rue des Champs 78260
Ville
78260 Achères
Département
Yvelines
Tarif
Tarif Paillettes : 8 > 17 €

STARSEED’Z Samedi 22 mai 2027, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-22T20:30:00+02:00 – 2027-05-22T23:30:00+02:00
Fin : 2027-05-22T20:30:00+02:00 – 2027-05-22T23:30:00+02:00

Avec STARSEED’Z, difficile de rester immobile plus de trente secondes. Le groupe balance une pop ultra énergique portée par des chorés affûtées, des productions qui tapent juste et une présence scénique qui transforme vite la salle en mini émeute collective. Entre précision millimétrée et énergie débordante, STARSEED’Z joue avec les codes de la K-pop sans perdre son propre ADN. Plusieurs millions de vues plus tard, le phénomène débarque au SAX avec un live pensé pour retourner la salle.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/starseedz »}]
Starseed’z K-pop

DR

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