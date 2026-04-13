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, Station F, Paris

, Station F, Paris

, Station F, Paris mardi 16 juin 2026.

Lieu : Station F

Adresse : station F

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Mardi 16 juin, 09h00 Station F Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T09:00:00+02:00 – 2026-06-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-16T09:00:00+02:00 – 2026-06-16T17:30:00+02:00

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