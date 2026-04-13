, Station F, Paris
, Station F, Paris mardi 16 juin 2026.
Mardi 16 juin, 09h00 Station F Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T09:00:00+02:00 – 2026-06-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-16T09:00:00+02:00 – 2026-06-16T17:30:00+02:00
Station F station F Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.francequantum.fr »}]
France Quantum
À voir aussi à Paris (Paris)
- Conférence musicale « Lili Boulanger et le prix de Rome » Bibliothèque nationale de France Paris 13 avril 2026
- Les contes du vivant La Trockette Paris 13 avril 2026
- Tchicaya U Tam’si – Rencontre avec Boniface Mongo-Mboussa Salle des Actes – Sorbonne Paris 13 avril 2026
- Festival de l’artisanat : Vernissage de l’exposition « Imaginaires d’encre » du collectif Typographique Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS 14 avril 2026
- Groupe de parole à visée thérapeutique pour les jeunes lgbtqia+ de 18 à 25 ans Association ENIPSE – dispositif de soutien psychologique communautaire CeSaMe Paris/IDF Paris 14 avril 2026