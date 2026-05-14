Stéfany Brancaz, Alain Kantarjian, Françoise Lambert, Christophe Lepel Cointet, José Man Lius, Régis Rizzo, Sarah Roshem, Martial Verdier, Virginie Rochetti / L’archipel des possibles 100 ECS – Etablissement Culturel Solidaire Paris

Peinture, Photographie, Installation, Sculpture, Exposition.

L’ARCHIPEL DES POSSIBLES

Et si le monde vivant, au sens large et inclusif du terme, était un archipel ? Chaque île serait une manière singulière d’habiter, de tisser une relation avec les plantes, les animaux ou les rivières. Les océans et les mers seraient alors constitutifs des échanges et des relations. Les vents, les courants océaniques, les

flux de tous types seraient l’étoffe d’une nouvelle organisation entre formes de vie.

Il est maintenant évident que ce que nous faisons sur un territoire affecte l’ensemble des territoires. Considérant cette interdépendance, l’archipel devient une invitation à apprendre des autres mondes pour permettre la survie du vivant. L’exposition ARCHIPEL DES POSSIBLES est un laboratoire sensible qui propose une cartographie relationnelle alternative.

Neuf artistes d’ici et d’ailleurs y entrecroisent leurs imaginaires singuliers, questionnant les porosités entre l’individuel et le collectif, entre le corps et l’architecture, entre l’identité et l’altérité, entre faune et espace industriel. L’exposition explore et tisse les territoires et les imaginaires contemporains.

● Stéfany Brancaz

● Alain Kantarjian

● Christophe Lepel Cointet

● Françoise Lambert

● José Man Lius

● Martial Verdier

● Virginie Rochetti

● Régis Rizzo

● Sarah Roshem

L’archipel contre le global et comme métaphores des hétérogénéités. Les passages entre îles ne sont jamais des connexions neutres : ce sont des traversées qui transforment. La mer comme milieu relationnel : espace des circulations, des influences et des contaminations réciproques. L’archipel n’est jamais une simple collection d’îles isolées mais un modèle de pensée qui valorise la réciprocité et où les identités ne se diluent pas dans l’universel mais se tissent en rhizomes de connexions imprévisibles. Vers un monde habitable et différencié : Chaque île-monde cultive ses propres conditions d’habitabilité.

ARCHIPEL DES POSSIBLES se visite comme on traverse un chapelet d’îles : chaque œuvre est une terre singulière, mais la mer entre elles — flux, frictions, circulations — fait aussi partie de la géographie. Dans un présent saturé d’alertes (effondrement du vivant, retour des guerres, villes reconfigurées par la spéculation, océans plastifiés), le parcours propose une cartographie non surplombante : une enquête sensible où l’on apprend à lire les liens invisibles, à éprouver l’interdépendance plutôt qu’à la théoriser.

Commissariat de José Man Lius, Martial Verdier, Virginie Rochetti.

Des artistes autour d’une réflexion sur les singularités connectées.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

100 ECS – Etablissement Culturel Solidaire 100 rue de Charenton 75012 Paris



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