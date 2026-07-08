Step by Step Combo Jazz Festival Éclats d’Émail 2026 Autitorium du CRR de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Step by Step Combo Jazz Festival Éclats d’Émail 2026

Autitorium du CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 18:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Du NEW OCTOPUS 87, en 2025, avec ses 19 musiciens (nes), nous voici revenus à un tout jeune Sextet issu des classes CHAM débutants au Collège Léonard LIMOSIN. Toujours sous la direction de Gaya JOURAVSKY au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges, cette formation prend ses marques avec attention et respect quant à l’exigence du répertoire. Des grands standards aux Bossa, du Swing au Groove, cet apprentissage constitue les bases solides et essentielles pour se passionner pour cette esthétique musicale riche d’un siècle et demi de musique, allant du Blues au Rap. .

Autitorium du CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Step by Step Combo Jazz Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Step by Step Combo Jazz Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole