Stephan Eicher Yutz

Informations pratiques

Yutz

Stephan Eicher

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

46

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-03-11 20:30:00

fin : 2027-03-11 22:30:00

Date(s) :

2027-03-11

Au cours de mes 40 années en tant que musicien itinérant, j’ai appris que les théâtres sont de bons endroits pour exercer cet acte à la fois excitant et effrayant qui est de monter sur scène devant un public. Je sais qu’il y a un rideau rouge et lourd qui étouffe la rumeur du monde extérieur et ses actualités sans fin ; qu’il y a un public qui s’est soigneusement préparé pour ce rendez-vous et amène le plus précieux des biens son attention ! Stephan Eicher

Stephan Eicher avait depuis longtemps envie de prolonger le temps de la scène, au-delà d’une soirée de concert. Il avait des envies de théâtre. Il a donc créé ce seul en scène, à mi-chemin entre concert solo chanté et monologue parlé, dans lequel il revisite ses plus grands tubes.

Un seul en scène magnifique et audacieux.Tout public

46 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

%AB Over the course of my 40 years as a traveling musician, I’ve learned that theaters are good places to practice that both exciting and frightening act of stepping onto the stage in front of an audience. I know there’s a heavy red curtain that muffles the clamor of the outside world and its endless news; that there is an audience that has carefully prepared for this event and brings the most precious of gifts: its attention! %BB Stephan Eicher

Stephan Eicher had long wanted to extend his time on stage beyond a single concert evening. He had a desire to explore theater. So he created this one-man show—halfway between a solo singing concert and a spoken monologue—in which he revisits his greatest hits.

A magnificent and daring one-man show.

L’événement Stephan Eicher Yutz a été mis à jour le 2026-07-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME