Stéphane invite l’Ensemble Philae VIBRATION(S) Bischwiller
samedi 17 octobre 2026 · Bischwiller
Informations pratiques
Bischwiller
Stéphane invite l’Ensemble Philae VIBRATION(S)
1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17 21:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Printemps 1864, Passy, dans la villa d’été de Gioachino Rossini. Les cuisines s’animent dans un joyeux tintement de bouteilles millésimées, tandis que s’élèvent les parfums exquis des truffes, des foies gras et des tournedos. Pour préparer ce simple dîner improvisé, on met les petits plats dans les grands. Bientôt, les invités se bousculent un, puis deux, puis dix… le Tout-Paris est là ! Littéraires, peintres, chefs cuisiniers et compositeurs se pressent. Tantôt aux fourneaux, tantôt au piano, le maître des lieux virevolte et, entre deux gorgées, il donne de la voix ! .
1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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L’événement Stéphane invite l’Ensemble Philae VIBRATION(S) Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison de la Culture de Bischwiller
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