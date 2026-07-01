Stéphanie d’Oustrac – Eclats de folie, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
dimanche 21 février 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Stéphanie d’Oustrac – Eclats de folie Dimanche 21 février 2027, 15h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-21T15:00:00+01:00 – 2027-02-21T16:15:00+01:00
Fin : 2027-02-21T15:00:00+01:00 – 2027-02-21T16:15:00+01:00
Baroque et instruments d’époque
À l’opéra, la folie n’est pas qu’une idée, un concept ou un état : elle est parfois un personnage à part entière. Mettant un peu d’elle-même pour perturber un ordre établi, ou soufflant sur les pâles braises d’un amour timoré, ses arrivées sont toujours l’occasion d’un moment brillant de l’oeuvre. Avec ce programme tantôt virtuose, tantôt extravagant, Stéphanie d’Oustrac et l’Ensemble Amarillis nous font aimer la musique baroque…
à la folie !
Programme
Œuvres de Heinichen, Campra, Marais, Destouches, Rebel, Purcell, Eccles, Haendel, Keiser
Autour du Temps fort « Folia »
Jeudi 11 février : « Autour de la folie », conférence, Grand-Théâtre, Foyer Rouge, en partenariat avec la librairie Mollat
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/703184-stephanie-doustrac »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-stephanie-doustrac-eclats-de-folie-87021 »}]
Ensemble Amarillis | Héloïse Gaillard Baroque et instruments d’époque
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