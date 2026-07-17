Visite-atelier Dream on, Frac MECA, Bordeaux

Informations pratiques

Visite-atelier Dream on Jeudi 27 août, 14h00 Frac MECA Gironde

Tarif libre à partir de 2 €, gratuit avec la Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00

Visite multisensorielle, active et sensible autour d’une sélection d’œuvres liées au rêve, à l’intime, à la quête d’identité et à l’atelier comme espace à soi. Le parcours se déploie du Frac vers le MusBA.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/visite-atelier-dream

Frac MECA 5, Parvis Corto Maltese, Bordeaux Bordeaux Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reservation@frac-meca.fr »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-atelier-dream »}]

au Frac MÉCA.

Exposition Chambres, Ghosts & Digitales au Frac MECA © Grégoire Grange.