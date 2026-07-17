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Visite-atelier Dream on, Frac MECA, Bordeaux

jeudi 27 août 2026 · Frac MECA · Bordeaux

Visite-atelier Dream on, Frac MECA, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Frac MECA
Adresse
5, Parvis Corto Maltese, Bordeaux
Ville
Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Tarif libre à partir de 2 €, gratuit avec la Carte Jeune

Visite-atelier Dream on Jeudi 27 août, 14h00 Frac MECA Gironde

Tarif libre à partir de 2 €, gratuit avec la Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00

Visite multisensorielle, active et sensible autour d’une sélection d’œuvres liées au rêve, à l’intime, à la quête d’identité et à l’atelier comme espace à soi. Le parcours se déploie du Frac vers le MusBA. 

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/visite-atelier-dream

Frac MECA 5, Parvis Corto Maltese, Bordeaux Bordeaux Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reservation@frac-meca.fr »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-atelier-dream »}]
au Frac MÉCA.

Exposition Chambres, Ghosts & Digitales au Frac MECA © Grégoire Grange.

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