Stéphanie Paviet dans Place à l’audace Le 12ter Tonnerre
Stéphanie Paviet dans Place à l’audace Le 12ter Tonnerre samedi 13 juin 2026.
Tonnerre
Stéphanie Paviet dans Place à l’audace
Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre Yonne
Tarif : 12 – 12 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
En posant ses skis à Paris, Stéphanie part à la poursuite de ses rêves, et se frotte aux désillusions comme aux histoires d’amour. Nourri par des textes de slam, le spectacle raconte ce trajet avec humour, élan et sincérité.
Un récit vivant et personnel, porté par une parole sensible, drôle et attachante. .
Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@le12ter.fr
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English : Stéphanie Paviet dans Place à l’audace
L’événement Stéphanie Paviet dans Place à l’audace Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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