Stéphanie Paviet dans Place à l’audace Le 12ter Tonnerre samedi 13 juin 2026.

Tonnerre

Stéphanie Paviet dans Place à l’audace

Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

En posant ses skis à Paris, Stéphanie part à la poursuite de ses rêves, et se frotte aux désillusions comme aux histoires d’amour. Nourri par des textes de slam, le spectacle raconte ce trajet avec humour, élan et sincérité.

Un récit vivant et personnel, porté par une parole sensible, drôle et attachante. .

Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@le12ter.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stéphanie Paviet dans Place à l’audace

L’événement Stéphanie Paviet dans Place à l’audace Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois