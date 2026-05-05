Steve’N’Seagulls, STEREOLUX, Nantes
Steve’N’Seagulls, STEREOLUX, Nantes samedi 13 mars 2027.
Steve’N’Seagulls Samedi 13 mars 2027, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique
Prévente : 29€ | Carte Stereolux : 24€ | Abonné·e partenaire : 24€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-13T20:00:00+01:00 – 2027-03-13T23:00:00+01:00
Fin : 2027-03-13T20:00:00+01:00 – 2027-03-13T23:00:00+01:00
Mélanger bluegrass, folk trad et rock/metal, c’est le pari un peu barjot de ce combo finlandais. Ils alternent reprises déjantées et compositions originales, jouées avec des instruments traditionnels (banjo, contrebasse, accordéon ou mandoline) et beaucoup d’humour, d’énergie et de virtuosité. Sur scène, c’est une véritable fête, joyeuse et communicative !
STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/stevenseagulls-13032027-1900 »}]
+ 1ère partie Concert Metal
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