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Steve’N’Seagulls, STEREOLUX, Nantes

Steve’N’Seagulls, STEREOLUX, Nantes

Steve’N’Seagulls, STEREOLUX, Nantes samedi 13 mars 2027.

Lieu : STEREOLUX

Adresse : 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 mars 2027

Fin : samedi 13 mars 2027

Tarif : Prévente : 29€ | Carte Stereolux : 24€ | Abonné·e partenaire : 24€

Steve’N’Seagulls Samedi 13 mars 2027, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 29€ | Carte Stereolux : 24€ | Abonné·e partenaire : 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-13T20:00:00+01:00 – 2027-03-13T23:00:00+01:00
Fin : 2027-03-13T20:00:00+01:00 – 2027-03-13T23:00:00+01:00

Mélanger bluegrass, folk trad et rock/metal, c’est le pari un peu barjot de ce combo finlandais. Ils alternent reprises déjantées et compositions originales, jouées avec des instruments traditionnels (banjo, contrebasse, accordéon ou mandoline) et beaucoup d’humour, d’énergie et de virtuosité. Sur scène, c’est une véritable fête, joyeuse et communicative !

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/stevenseagulls-13032027-1900 »}]
+ 1ère partie Concert Metal

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