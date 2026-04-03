STILL FRESH LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix

STILL FRESH Début : 2026-10-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59