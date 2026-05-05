Still Fresh Roubaix

Roubaix

Still Fresh

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Après avoir retourné les salles en 2025 avec une tournée SOLD OUT, dont un Olympia complet à Paris, **Still Fresh** revient sur scène en 2026.

Originaire du 20ᵉ arrondissement de Paris, l’artiste impose son flow tranchant et sa technique chirurgicale depuis ses débuts. Certifications à la chaîne, collaborations de haut niveau avec Lacrim, Leto, S.Pri Noir, Mister You ou La Fouine Still Fresh confirme son statut sur la scène rap française et s’illustre sur des projets d’envergure.

**De retour en concert, il sera le 16 octobre à la Condition Publique pour un show exceptionnel.**

Après avoir retourné les salles en 2025 avec une tournée SOLD OUT, dont un Olympia complet à Paris, **Still Fresh** revient sur scène en 2026.

Originaire du 20ᵉ arrondissement de Paris, l’artiste impose son flow tranchant et sa technique chirurgicale depuis ses débuts. Certifications à la chaîne, collaborations de haut niveau avec Lacrim, Leto, S.Pri Noir, Mister You ou La Fouine Still Fresh confirme son statut sur la scène rap française et s’illustre sur des projets d’envergure.

**De retour en concert, il sera le 16 octobre à la Condition Publique pour un show exceptionnel.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

After a SOLD OUT tour in 2025, including a sold-out Olympia in Paris, **Still Fresh** returns to the stage in 2026.

Hailing from the 20? arrondissement of Paris, the artist has been imposing his sharp flow and surgical technique since his debut. With a string of certifications and high-profile collaborations with Lacrim, Leto, S.Pri Noir, Mister You and La Fouine, Still Fresh has confirmed his status on the French rap scene, and is making a name for himself on a number of major projects.

**Back in concert, he will be at La Condition Publique on October 16 for an exceptional show

L’événement Still Fresh Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme