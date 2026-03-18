Stop Motion Déchets numériques Académie du Climat PARIS

E-DECHET EN STOP-MOTION – sobriété numérique : tourne une vidéo en stop-motion à partir de déchets électroniques. De l’extraction des mines aux décharges en passant par le transport et la consommation d’énergie, les outils numériques du quotidien n’auront plus de secret pour toi.

Forme toi aux techniques d’animation et de tournage, initie-toi aux machines du Fab Lab qui viendront t’aider pour construire un décor !

L’atelier se déroule sur 5 séances du samedi 23 mai au samedi 20 juin de 10h30 à 13h30 et de 15h à 18h.

Il faut participer à toutes les séances.

Inscription avant le 20 mai, les places sont comptées !

Crée d’étonnants personnages en déchets électroniques et initie-toi à l’animation Stop Motion pour sensibiliser sur les déchets d’équipements électriques et électroniques et leurs conséquences pour notre environnement. Pour les jeunes de 12 à 18 ans.

Du samedi 23 mai 2026 au samedi 20 juin 2026 :

samedi

de 15h00 à 18h00

samedi

de 10h30 à 13h30

gratuit Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T10:30:00+02:00_2026-05-23T13:30:00+02:00;2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00;2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T13:30:00+02:00;2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T13:30:00+02:00;2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T13:30:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T13:30:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 PARIS

https://www.academieduclimat.paris/le-tumo/ +33613783805 tumo.paris4@forumdesiamgfes.fr https://www.facebook.com/search/top?q=tumo%20paris https://www.facebook.com/search/top?q=tumo%20paris



Afficher la carte du lieu Académie du Climat et trouvez le meilleur itinéraire

