Stradivaria Dans le jardin des Nations Place des Fontaines Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Stradivaria Dans le jardin des Nations

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:30:00

fin : 2026-12-18 21:45:00

Date(s) :

2026-12-18

Pour Noël, offrez-vous un concert de musique baroque à la lueur des bougies dans une ambiance intime et chaleureuse !

La nature qui nous entoure est un terrain inspirant pour les musiciens de tous les pays. Sauvage, la forêt est le lieu des enchantements, des fées et créatures magiques. Domestiqué, le jardin est une représentation d’un certain idéal d’équilibre et d’harmonie. Incontournables délicatesses du vocabulaire galant, les fleurs personnifient aussi des caractères, des attitudes et des sentiments, et constituent l’âme de cette peinture en musique aux couleurs vives.

Au programme Henry Purcell extraits de The Fairy Queen / Francesco Geminiani La Forêt enchantée (deuxième pantomime) / Georg Philipp Telemann Sonate pour hautbois / James Oswald Airs for the seasons / Johan Adam Reincken Hortus Musicus (partita n°1) / François Couperin Les Lys naissants / Jean-Philippe Rameau Ballet floral (extraits des Indes galantes et de Zéphyre)

Séance en journée (concert commenté) à 14h30.

Écriture et interprétation Audrey Vernon Mise en scène Marie Guibourt Photo Marylou Mauricio Direction artistique Guillaume Cuiller Conception programme musical Guillaume Cuiller, Sophie Iwamura Avec Guillaume Cuiller (hautbois), Sophie Iwamura (violon), François Costa (violon), Noémie Lenhof (viole de gambe), Marie Van Rhijn (clavecin) Diffusion et production Laetitia Sauer Photo Jean-Michel Niron

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 18 décembre 2026 de 20h30 à 21h45. .

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 09 77 culture@doue-en-anjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This No%EBl, treat yourself to a baroque music concert %E0 by candlelight in a warm and intimate setting!

L’événement Stradivaria Dans le jardin des Nations Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME