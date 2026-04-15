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« STRANGE O CLOCK »- Concert African Blues Spirit, en Trio avec la participation exceptionnelle de Philippe Gehanne, harmoniciste., Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

« STRANGE O CLOCK »- Concert African Blues Spirit, en Trio avec la participation exceptionnelle de Philippe Gehanne, harmoniciste., Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac samedi 25 avril 2026.

Lieu : Le [K]Rabo

Adresse : 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges

Ville : 61210 Putanges-le-Lac

Département : Orne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Prix Libre

« STRANGE O CLOCK »- Concert African Blues Spirit, en Trio avec la participation exceptionnelle de Philippe Gehanne, harmoniciste. Samedi 25 avril, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
Sur un jeu de riffs profonds, soutenu par une calebasse à pulse, se pose la chaleur d’une voix saisissante. C’est ainsi qu’ils portent leur rage de vivre, l’espoir et le besoin intarissable de Liberté

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