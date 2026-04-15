« STRANGE O CLOCK »- Concert African Blues Spirit, en Trio avec la participation exceptionnelle de Philippe Gehanne, harmoniciste. Samedi 25 avril, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Sur un jeu de riffs profonds, soutenu par une calebasse à pulse, se pose la chaleur d’une voix saisissante. C’est ainsi qu’ils portent leur rage de vivre, l’espoir et le besoin intarissable de Liberté