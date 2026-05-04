Strasbourg Galeries Tour Strasbourg
Strasbourg Galeries Tour Strasbourg mercredi 23 septembre 2026.
Strasbourg
Strasbourg Galeries Tour
Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-23
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-23
Comme chaque année à la rentrée, 14 galeries strasbourgeoises vous ouvrent leurs portes en grand tout au long d’un parcours d’art dans la ville. Durant tout le week-end, c’est l’occasion de découvrir des propositions artistiques différentes, de rencontrer les artistes et d’assister à des performances. 0 .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est
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English :
L’événement Strasbourg Galeries Tour Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-04 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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