Strasbourg

Strasbourg Galeries Tour

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-23

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-23

Comme chaque année à la rentrée, 14 galeries strasbourgeoises vous ouvrent leurs portes en grand tout au long d’un parcours d’art dans la ville. Durant tout le week-end, c’est l’occasion de découvrir des propositions artistiques différentes, de rencontrer les artistes et d’assister à des performances. 0 .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Strasbourg Galeries Tour Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-04 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg