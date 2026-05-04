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Strasbourg Galeries Tour Strasbourg

Strasbourg Galeries Tour Strasbourg mercredi 23 septembre 2026.

Ville : 67000 Strasbourg

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 23 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif : 0

Strasbourg

Strasbourg Galeries Tour

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-23
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-23

Comme chaque année à la rentrée, 14 galeries strasbourgeoises vous ouvrent leurs portes en grand tout au long d’un parcours d’art dans la ville. Durant tout le week-end, c’est l’occasion de découvrir des propositions artistiques différentes, de rencontrer les artistes et d’assister à des performances. 0  .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est  

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English :

L’événement Strasbourg Galeries Tour Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-04 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg

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