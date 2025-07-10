Stretching au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault
mardi 7 juillet 2026 · rue Jean Pidoux Châtellerault · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Stretching au gymnase du verger, réservation en ligne.
rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 13:10:00
fin : 2026-07-07 13:55:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20
Etirements, postures et assouplissements de l’ensemble du corps.
**Du 7 Juillet au 22 Août**
Groupe de 15 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.
**Créneaux 45 minutes** le mardi de 13h10 à 13h55 et le jeudi de 10h45 à 11h30
**Lieu**: Gymnase du Verger
**Condition d’accès:** à partir de 15 ans.
**Réservation** et inscription en ligne. .
rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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L’événement Stretching au gymnase du verger, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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