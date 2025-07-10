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Stretching au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault

mardi 7 juillet 2026 · rue Jean Pidoux Châtellerault · Châtellerault

Stretching au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
13:10:00
Lieu
rue Jean Pidoux Châtellerault
Adresse
gymnase du verger
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Stretching au gymnase du verger, réservation en ligne.

rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 13:10:00
fin : 2026-07-07 13:55:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20

Etirements, postures et assouplissements de l’ensemble du corps.
**Du 7 Juillet au 22 Août**
Groupe de 15 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.
**Créneaux 45 minutes** le mardi de 13h10 à 13h55 et le jeudi de 10h45 à 11h30
**Lieu**: Gymnase du Verger
**Condition d’accès:** à partir de 15 ans.
**Réservation** et inscription en ligne.   .

rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Stretching au gymnase du verger, réservation en ligne.

L’événement Stretching au gymnase du verger, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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