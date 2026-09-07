Studio Art-Cours, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Tarn-et-Garonne · Montauban
Informations pratiques
Studio Art-Cours 19 et 20 septembre Archives départementales du Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Offrez-vous un portrait artistique librement inspiré du style Harcourt.
Atelier de tirage de portrait par le Photo Club Montalbanais
Seul ou entre amis, venez vous faire tirer le portrait dans le studio « Art-Cours » installé dans le parc des Archives. Cette installation éphémère est pensée comme un clin d’œil à la célèbre maison parisienne Harcourt, passée maître dans l’art du portrait noir et blanc avec effet clair-obscur depuis les années 1930. Sur place, laissez-vous guider par l’équipe du Photo Club Montalbanais qui réalisera des portraits individuels. Au moment de prendre la pose, selon vos envies, vous pourrez apparaître au naturel, costumé ou accompagné d’un accessoire que vous aurez apporté. En fin de séance, vous laisserez votre courriel afin de recevoir dans la semaine le fichier de votre superbe portrait photographique.
Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr
Offrez-vous un portrait artistique librement inspiré du style Harcourt.
© Laurent, Photo Club Montalbanais
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